الصين تسجل حرارة قياسية بلغت أكثر من 52°

سجلت بلدة نائية في شمال غربي الصين القاحل درجة حرارة قياسية، بلغت أكثر من 52 درجة مئوية.

ووصلت الحرارة في بلدة سانبو في مقاطعة سنجان بشمال غربي الصين إلى 52 درجة مئوية، اليوم الأحد. ويتوقع أن تستمر الحرارة المرتفعة لمدة 5 أيام أخرى على الأقل.

وكسرت هذه الحرارة الجديدة الرقم القياسي الذي سجلته الصين في عام 2015، وبلغ حينها 50 درجة. قرب بحيرة إيدينغ التي تقع تحت مستوى سطح البحر بـ150 مترا.

وسجلت الصين أقل درجة حرارة في تاريخها قبل 6 أشهر، وبلغت 53 تحت الصفر.

وتعرضت دول عدة في آسيا لموجات حر ذات درجات قياسية، منذ شهر أفريل. مما عزز المخاوف بشأن قدرة هذه الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ.

وتشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليا أجواء شديدة الحرارة، أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.