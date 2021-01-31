الصين تطور 16 لقاحا ضد كورونا و7 منها تدخل المرحلة الثالثة من التجارب

أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، اليوم الأحد، دخول 7 لقاحات صينية مضادة لفيروس كورونا المستجد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وقال مدير عام علوم وتكنولوجيا التنمية الاجتماعية بالوزارة “وو يان بين” إن الصين لديها حاليًا 16 لقاحًا مضادًا لكورونا.

وأشار أن هذه اللقاحات، تم تطويرها محليًا، من بينهم 7 في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

وأوضح أن أول لقاح طورته شركة معهد بكين المحدودة للمنتجات البيولوجية التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية.

وحصل اللقاح الشهر الماضي على موافقة سوقية مشروطة من الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية.

حيث تشير النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على هذا اللقاح إلى فعالية بنسبة 79.34% ضد الفيروس.