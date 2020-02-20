الصين تعلن لأول مرة أقل عدد لحالات الإصابة بكورونا منذ تفشيه

أعلنت لجنة الصحة الوطنية، إن الصين شهدت انخفاضا حادا لأول مرة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس “كورونا”.

وحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”، بلغت عدد الإصابات بالفيروس، أمس الأربعاء، 394 إصابة جديدة، في حين سجلت 1749 حالة في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة أن هذه التراجع عائد إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس.

وفي البداية كانت السلطات تستخدم اختبارات الحمض النووي لتحديد وجود الفيروس، لكن هذا النوع من الاختبارات يحتاج إلى عدة أيام لمعرفة نتائجه.

ومن ثم بدأ إقليم هوبي الأسبوع الماضي، اتباع أسلوب جديد وأسرع في التشخيص، باستخدام الأشعة المقطعية بالكمبيوتر والتي تستعين بالأشعة السينية، للكشف عن وجود إصابة في الرئة ولتأكيد وجود الفيروس.