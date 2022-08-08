الصين تغلق أجزاء من خليج بوهاي لهذا السبب
أغلقت الصين، اليوم الاثنين، جزءا من مياه خليج بوهاي لإجراء تدريبات ومناورات عسكرية، بالذخيرة الحية.
و في هذا السياق وحسب إدارة الأمن البحري الصينية، فإن التدريبات ستقام في الفترة من 8 أوت إلى 8 سبتمبر.
وجاء في البيان، “داخل المنطقة المحددة بالنقاط ، سيتم تنفيذ مهام عسكرية. والدخول إلى هذه المنطقة محظور”.
بالمقابل وفي الفترة الممتدة من 6 إلى 15 أوت، أغلقت الصين أيضا جزءا من منطقة المياه في البحر الأصفر بسبب “إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية”.
كما بدأت القوات المسلحة الصينية في الرابع أوت مناورات عسكرية واسعة النطاق بإطلاق صواريخ في ست مناطق مائية حول تايوان.
وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان، رغم التحذيرات الصينية من القيام بهذه الزيارة.
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الصين تفرض عقوبات على بيلوسي
كم أعلنت الصين، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بعد زيارتها قبل أيام إلى تايوان.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن:”بيلوسي زارت تايوان على الرغم من مخاوف الصين واحتجاجاتها، وتدخلت بشدة في السياسة الداخلية للصين، بالتالي فهي تقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها بزيارتها إلى تايوان”.
كما أوضحت أن الصين “ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المقربين، بعد تصرفاتها الاستفزازية”.
رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره الصيني
كما تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة من نظيره الصيني، شي جين بينغ. بمناسبة الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية.
وجاء في نص الرسالة “يطيب لي أن أتقدم نيابة عن حكومة الصين وشعبها وبالأصالة عن نفسي بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة. الى فخامتكم، ومن خلالكم الى الجزائر الصديقة حكومة وشعبا. بمناسبة الذكرى الـ 60 لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني.
وأضاف الرئيس الصيني “لقد حقق الشعب الجزائري الباسل والصامد. الاستقلال والتحرر الوطني قبل ستين عاما بعد نضالات مريرة. مما سجل صفحة مجيدة لحركة التحرير الوطني العربية والافريقية”.
وتابع الرئيس الصيني “لقد نشأت أثناء النضال صداقة عميقة بين البلدين والشعبين. وظلت الصين والجزائر بعدها تتبادلان الدعم في قضية تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية.
إضافة الى تبادل المساعدة في مسيرة بناء الوطن وتنميته على مدى 64 عاما. منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وأضاف الرئيس الصيني “واصلت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الصين والجزائر. تطورها ال مستويات جديدة، حيث تترسخ الثقة السياسية المتبادلة يوما بعد يوم. ويحرز التعاون العملي نتائج مثمرة”.
وتابع الرئيس الصيني “إنني أولى اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية الجزائرية. مستعدا لبذل جهود مشتركة مع فخامتكم. لتوطيد الصداقة التاريخية والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين.
ودفع التواصل والتعاون بينهما في كافة المجالات. في اطار بناء مبادرة الحزام والطريق بما يخدم البلدين والشعبين”.