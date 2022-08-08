الصين تغلق أجزاء من خليج بوهاي لهذا السبب

أغلقت الصين، اليوم الاثنين، جزءا من مياه خليج بوهاي لإجراء تدريبات ومناورات عسكرية، بالذخيرة الحية.

و في هذا السياق وحسب إدارة الأمن البحري الصينية، فإن التدريبات ستقام في الفترة من 8 أوت إلى 8 سبتمبر.

وجاء في البيان، “داخل المنطقة المحددة بالنقاط ، سيتم تنفيذ مهام عسكرية. والدخول إلى هذه المنطقة محظور”.

بالمقابل وفي الفترة الممتدة من 6 إلى 15 أوت، أغلقت الصين أيضا جزءا من منطقة المياه في البحر الأصفر بسبب “إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية”.

كما بدأت القوات المسلحة الصينية في الرابع أوت مناورات عسكرية واسعة النطاق بإطلاق صواريخ في ست مناطق مائية حول تايوان.

وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان، رغم التحذيرات الصينية من القيام بهذه الزيارة.

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