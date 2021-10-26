الصين تغلق مدينة كاملة لإحتواء موجة جديدة من كورونا

فرضت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء إغلاقا على مدينة “لانتشو” لاحتواء موجة إصابات محلية بفيروس كورونا. وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.

وأمر مسؤولون في مدينة “لانتشو” التي يسكنها 4 ملايين نسمة، من المواطنين بعدم مغادرة منازلهم. وسيخضع الدخول والخروج من المنازل لضوابط صارمة ويقتصر على جلب الأساسيات والذهاب للعلاج.

ومن جهتهم حذّر مسؤولون صحيون في الصين من احتمال ظهور إصابات جديدة. مع ضرورة تكثيف الفحوص في الأيام المقبلة لمكافحة موجة الإصابات التي قيل إنها على صلة بمجموعة من سياح الداخل.

وترتبط موجة الإصابات الأخيرة في الصين بتفشي المتحور “دلتا” شديد العدوى. إذ بلغت حصيلة الإصابات جرّاء الموجة الأخيرة أكثر من مئة حالة خلال أسبوع واحد.

للإشارة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى غاية اليوم الثلاثاء 96836 إصابة مؤكدة. فيما بلغ عدد الوفيات عبى كامل المناطق الصينية 4636 حالة وفاة.

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