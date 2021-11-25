الصين تكتشف وجود 12 مليون طفل لم تكن تعلم بوجودهم

ذكر موقع “bloomberg” الأمريكي أن الصين عثرت على أزيد من 12 مليون طفل لم تكن تعلم بوجودهم وغير مسجلين.

وكشف التقرير أن بعض الأباء لم يبلغوا على ولادة أبنائهم ولم يسجلوهم، بسبب عدم السماح لهم بإنجاب أكثر من طفل واحد. حتى يبلغ الطفل سن السادسة ويحتاج إلى التسجيل في المدرسة، وفقاً لما ذكره الخبير الديموغرافي المستقل، “هي يافو”.

وبلغ عدد الأطفال المولودين ما بين 2000 و2010، تجاهل وجود 12 مليون طفل بسبب سياستها الصارمة الخاصة بالطفل الواحد. ليقدر عدد الأطفال المولودين خلال تلك الفترة بـ172 مليوناً ونصف. وهو أعلى بكثير من 160.9 مليون في تلك الفئة العمرية المسجلة في تعداد 2010.

كما أوضح التقرير أن الاختلاف قد يكون ناتج عن فشل بعض الآباء في تسجيل المواليد لتجنب العقوبة إذا انتهكوا سياسة الطفل الواحد.

و57% من الأطفال الذين تم تسجيلهم لاحقا كانوا من الفتيات، ويمكن أن يكون مرتبطا جزئياً بعدم إبلاغ الآباء عن الفتيات. حتى يتمكنوا من الاستمرار في محاولة الإنجاب، وفق التقرير.

وبيّن التقرير أنه تم تعديل معدلات المواليد للأعوام من 2011 إلى 2017 بشكل تصاعدي في أحدث كتاب إحصائي سنوي، ما يشير إلى استمرار مشكلة تقليل عدد الأطفال على الأرجح بعد عام 2010. كما أن الصين سمحت للأباء بإنجاب طفلين فقط منذ سنة 2016.

وبالرغم من أن الصين تعتمد حاليا سياسة الثلاثة أولاد، ما يعني أن احتمال الوقوع في هكذا أخطاء قد يصبح أقل. فمن المتوقع أن يستمر عدد الولادات في الانخفاض في الصين. وقد يبدأ مجموع السكان في التقلّص في وقت مبكر من هذا العام.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp