الصين تهب الجزائر 253 ألف كمامة

تبرعت جمعية الصليب الأحمر الصينية، عن طريق سفارة الصين في الجزائر، بالهبة التضامنية المتمثلة في 253 ألف كمامة.

وحسب الخبر الوارد عغلى الصفحة الرسمية للهلال الأحمر الجزائري، فقد تم تسليم الهبة إلى جمعية الهلال الأحمر الجزائرية.

وأشارت أن هذا جاء لمساعدة الشعب الجزائري في مكافحة جائحة كوفيد-19.

ولقد تم تسليمها الى الجانب الجزائري في 21 إفريل الجاري.

وأضاف البيان “تاريخ التضامن الإنساني بين الشعبين الجزائري والصيني عريق، نستعد لاستمرار العمل التضامني مع الجزائر للتغلب على الجائحة سويا”.