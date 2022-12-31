الصين توافق على عقار “مولنوبيرافير” ضد كوفيد-19.. بشروط

فعّلت الصين، اليوم السبت، إجراءات موافقة خاصة ومنحت موافقة مشروطة لتسجيل استيراد عقار “مولنوبيرافير” المضاد لكوفيد 19.

كما أفادت الهيئة الصينية للمنتجات الطبية أنّ عقار “مولنوبيرافير” الذي طورته شركة “ميرك آند كو” عبارة عن دواء بجزيئات صغيرة. ويؤخذ عبر الفم للمرضى البالغين الذين يعانون من أعراض كوفيد 19، خفيفة إلى متوسطة ومخاطر عالية للتطور إلى الحالات الخطيرة.

ويمكن إعطاء العقار المذكور للمرضى مثل كبار السني أو مفرطي السمنة، أو الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة. أو السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة أو أمراض الرئة المزمنة.

وطلبت الهيئة من صاحب ترخيص تسويق الدواء مواصلة إجراء الأعمال البحثية ذات الصلة، واستكمال المتطلبات الشرطية. في غضون الفترة المحددة، وتقديم نتائج أبحاث المتابعة في الوقت المناسب.

وأعلنت كل من اليابان والهند وماليزيا تشديد قواعدها على المسافرين الوافدين من الصين. كما تدرس الولايات المتحدة فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كورونا على المسافرين القادمين من الصين.

وقال مسؤولون أمريكيون، إنه هذا الإجراء جاء بسبب مخاوف من “نقص شفافية البيانات” الواردة من بكين.

وبذلك، فإن الولايات المتحدة تدرس فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين إليها من الصين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تشديد القواعد للوافدين في الـ24 ساعة الماضية. بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وقالت اليابان إنها ستطلب من الوافدين تقديم فحص سلبي لمرض كوفيد-19. كما فرضت ماليزيا المزيد من إجراءات الرصد والمتابعة.

وقال المسؤولون: “ثمة مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كوفيد-19 في الصين. ونقص شفافية البيانات… التي تعلنها جمهورية الصين الشعبية”.

وتواجه بعض المستشفيات ودور الجنازات في الصين ضغوطا مع انتشار الفيروس إلى حد كبير في أنحاء البلاد.