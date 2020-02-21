الصين: مبيعات السيارات تنهار بـ 92 بالمائة أوائل شهر فيفري الجاري

سجلت مبيعات السيارات بالصين إنهيارا بنسبة 92 بالمائة خلال النصف الأول من شهر فيفري الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

كشف إتحاد السيارات في الصين، اليوم الجمعة نقلا عن وكالة رويترز، أن مبيعات التجزئة لسيارات الركوب في الصين تراجعت بـ 92 بالمائة، خلال الـ16 يوما من شهر فيفيري الجاري.

وأفاد ذات المصدر ان سبب هذا التراجع يعود إلى تفشي فيروس كورونا، مما تسبب في تراجع أنشطة الشركات بشدة عبر ربوع الوطن.

وأوضحت بيانات الإتحاد، أن ميبعات السيارات في الصين انخفضت من 59 ألف و 930 سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.