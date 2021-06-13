الصين.. مقتل 12 شخصا وإصابة 138 آخرين في إنفجار أنبوب غاز

خلف إنفجار عنيف لأنبوب من الغاز الطبيعي من الحجم الكبير في الصين، اليوم الأحد، مقتل 12 شخصا وإصابة 138 آخرين.وحسب قناة “CCTV” التلفزيونية الصينية، وقع الحادث، بمدينة شيان في مقاطعة هوبي الصينية.

وأضافت القناة، أنه قد تم نقل 138 شخصا، بمن فيهم 37 شخصا في حالة حرجة، إلى المستشفيات.وتابع ذات المصدر، إن الإنفجار وقع على الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي تقريبا، في أراضي مجمع سكني بمنطقة تشانغوان بالمدينة.وخلف الإنفجار، تخريب سوق كبيرة للمواد الغذائية موجودة بمكان الحادث، حيث دمرت 40 كشكا فيها.

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن هذا الإنفجار، جاء بعد يوم من مقتل 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين، على إثر تسرب مادة فورمات الميثيل السامة من سيارة في منشأة لمعالجة المواد الكيميائية في مدينة قوييانغ بجنوب غرب الصين.