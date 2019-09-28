الضمان الإجتماعي..برنامج ذكي للمراقبة الطبية يجنب عناء تنقل المؤمن

يعكف قطاع العمل على تطوير العديد من الحلول المعلوماتية والتطبيقات الذكية، من بينها برنامج ذكي خاص بالمراقبة الطبية.

وحسب وزير العمل تيجاني حسان هدام، فإن البرنامج يسمح بمساعدة الطبيب على إتحاذ القرار دون استدعاء وحضور المؤمن له اجتماعيا.

وسيجنب البرنامج – حسب تيجاني-، عناء التنقل خاصة بالنسبة للمواطنين القاطنين في مناطق الجنوب و المناطق النائية بصفة عامة.

إضافة إلى برمجة تطوير نظام ذكي يترجم فوريا لغة الإشارة إلى نص مقروء و العكس، أي أن النص المقروء يمكن ترجمته إلى لغة الإشارة.

وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن انجاز بوابة مشتركة لتبادل قواعد بيانات الهيئات تحت وصاية قطاعي التضامن والأشعال العمومية.

وأضاف تيجاني حسان هدام، أن سيتم الربط بين قواعد بيانات صناديق الضمان الاجتماعي وقاعدة بيانات المركز الوطني للسجل التجاري.

وهذا من أجل تمكين المواطنين المتحصلين على السجل التجاري من الانتساب لصندوقي “كناص” و”كاسنوس” وبصفة أوتوماتيكية.

ويندرج هذا المسعى في إطار تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية، بإستراتيجية متكاملة، تتعلق بعصرنة كل القطاعات الوزارية.

وشدد وزير العمل، على تكثيف التكوين المستمر للموارد البشرية والاستثمار بالمنشآت والتجهيزات التكنولوجية الحديثة، للتكفل الأسرع بانشغالات المواطنين.