الطارف: توقيف 3 أشخاص وحجز 500 مليون سنتيم مزورة

تمكنت شرطة الطارف خلال هذا الأسبوع، من تفكيك نشاط عصابة إجرامية تتكون من 3 أشخاص، مختصة في تزوير العملة الوطنية.

ومكنت هذه العملية، من حجز مبلغ مالي مزوّر يقدّر بـ 500 مليون سنتيم من فئة 2000 دج.

وتعود حيثيات القضية، والتي عالجتها فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إلى استغلال معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية.

وتقوم الشبكة الإجرامية، بتزوير النقود من العملة الوطنية وطرحها للتداول، حيث يمتد نشاطها ببعض ولايات الجنوب والشرق الجزائري.

وبعد الانتهاء من التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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البيض: توقيف 5 أشخاص و حجز أوراق نقدية مزوّرة

كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض قبل أسبوعين، من حجز سبعة أوراق مزورة من فئة 2000 دج من العملة الوطنية.

وقامت ذات المصالح، بتوقيف خمسة أشخاص بعد توقيف مركبة سياحية.

وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على الأوراق النقدية المزورة و مبلغ مالي قدره 14000 دج حسب بيان لذات المصالح.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فإنه وبعد فتح تحقيق في القضية تم توقيف الفاعل الرئيسي.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية و جنح تزوير.

وتقليد و تزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني، أين تم حبس إثنين منهم والرقابة القضائية للآخرين.

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