الطارف.. دخول محطة تحلية مياه البحر “كودية الدراوش” مرحلة التدفق التجريبي

دخلت بمحطة تحلية مياه البحر “كودية الدراوش” بولاية الطارف مرحلة التدفق التجريبي.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فإن هذه الخطوة الأولى لتشغيل المحطة ووضعها قيد التجريب التقني الشامل. تمهيدًا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى مرحلة التوزيع.

وأكد سوناطراك أن هذه الانطلاقة التجريبية جاءت عقب نجاح عملية الربط بالطاقة الكهربائية يوم أمس. من خلال تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية الخاصة بالمحطة.

وببلوغها طاقتها الإنتاجية الكاملة، ستُسهم محطة كودية الدراوش في تعزيز قدرات تزويد ولاية الطارف والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب. بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا. ما يمكّنها من توفير المياه الصالحة للشرب لفائدة 3 ملايين مواطن.

للإشارة، مشروع محطة تحلية مياه البحر كودية الدراوش ينفَّذ تحت إشراف الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك. وبإنجاز الشركة الجزائرية للمشاريع الصناعية، وهي أيضًا فرع من مجمع سوناطراك.