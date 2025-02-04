الطارف.. توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية تحترف سرقة المركبات ومحل بحث بموجب 6 أوامر بالقبض في قضايا سرقة المركبات. المعني يبلغ من العمر 36 سنة، ينحدر من ولاية أم البواقي .

قضية الحال، جاءت على إثر معلومات تتعلق بشخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات. وتنشط على المستوى الوطني. فضلا عن تورطه في عدة قضايا سرقة موصوفة. ومحل 6 أوامر بالقبض في قضايا مماثلة، ليتم توقيفه على مستوى مدينة القالة بالطارف.

كما تم كشف خيوط هذا التنظيم الإجرامي الذي يعمد إلى سرقة المركبات في حالة توقف باستعمال أجهزة للتحكم عن بعد ومفاتيح معدّة لفتح الأبواب (clé chox). مع تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية واسترجاع مركبة محل سرقة من ولاية الطارف.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف.