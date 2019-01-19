«الطاعون مسّ 19 ولاية.. واستيراد 21 مليون لقاح قبل نهاية جانفي»

الأمين العام لوزارة الفلاحة كمال شادي يكشف:

المصالح البيطرية سجّلت نفوق 3300 رأس غنم جلّها ولادات جديدة

وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعليمات لاتخاذ تدابير وإجراءات وقائية إلى حين استرد الجرعات الخاصة المواشي، ومن الإجراءات غلق أسواق اللحوم.

قال مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، قدور هاشمي، إنه تم اتخاذ وبصفة استعجالية جميع التدابير الصحية لمحاصرة هذين الوباءين.

يوجد من بينها حجز الحيوانات المعرضة للعدوى والذبح الصحي للحيوانات المصابة وتلقيح البؤر ، ومن التدابير -حسب المتحدث- غلق الأسواق.

التي تتاجر في اللحوم الحمراء على المستوى الوطني لمدة شهر واحد قابلة للتمديد، حفاظا على صحة المواطن، وكذا مراقبة تنقل الحيوانات للمذابح، يذكر المسؤول.

من جهته أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال شادي، تسلم 21 مليون جرعة لتلقيح الماشية ضد وباء المجترات الصغيرة.

قبل نهاية شهر جانفي الجاري، بعدما أدى إلى نفوق 3300 رأس غنم، جلها ولادات جديدة، على مستوى 19 ولاية من الوطن. وكشف، كمال شادي.

الأمين العام لوزارة الفلاحة أن التطور الكبير في انتشار وباء المطارات الصغيرة اضطر الوزارة إلى تقديم تاريخ تسلم اللقاحات قبل جانفي.

بعدما كان من المقرر تسلمها الشهر المقبل، مشيرا إلى أن عدد اللقاحات التي سيتم تسلمها ستصل إلى 2 مليون جرعة.

وقال شادي في لقاء جمعه مع فيدرالية الموالين الممثلين للولايات التي انتشر فيها الوباء، إن الوزارة بالتنسيق مع العديد من القطاعات تعمل على احتواء الوضع.

داعيا في ذات الوقت الموالين إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تمليها عليهم المصالح البيطرية لوقف انتشار الوباء، كما تحدث الأمين العام.

عن داء الحمى القلاعية الذي أصاب عددا من الأبقار، أين كشف أنه لن يتم جلب لقاحات جديدة، باعتبار أن هذا الداء عرفته الجزائر السنة الماضية.

أين تم تخزين اللقاحات المتبقية التي وصل عددها إلى مليون ونصف جرعة. وأضاف المتحدث أنه في حال ارتفع عدد الأبقار المصابة.

سيتم استيراد مليوني جرعة أخرى، مؤكدا في ذات الوقت أن المصالح المعنية استطاعت احتواء الوضع، من جهة أخرى، كشف المتحدث.

عن نفوق ثلاثة آلاف و300 ماشية بسبب هذا الوباء،مشيرا إلى أن المصالح البيطرية ستقوم بإحصاء الموالين المتضررين قد الشروع في تعويضهم.