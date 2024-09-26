الطاقم الفني لوفاق سطيف يزور حارس شبيبة القبائل غايا مرباح

قام الطاقم الفني لنادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، بالتفاتة طيبة تجاه حارس شبيبة القبائل المصاب، غايا مرباح.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي وفاق سطيف، عبر منصة فيسبوك، صورا لزيارة المدير الرياضي عبد الكريم بيرة. ومدرب الحراس عمار بلهاني، لمنزل حارس شبيبة القبائل، غايا مرباح. بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة، على مستوى ساقه اليسرى.

واطمأن الطاقم الفني لنادي وفاق سطيف على الوضع الصحي للحارس، غايا مرباح، وقدم له الدعم المعنوي لتجاوز هذه المحنة، والعودة بقوة إلى الميادين.