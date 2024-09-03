الطريقة الزيانية القندوسية تساند المترشح الحر عبد المجيد تبون

عبرت الطريقة الزيانية القندوسية، بالقنادسة بولاية بشار، عن مساندتها للمترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر،عبد المجيد تبون. حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان صادر عن شيخ الطريقة سيدي لعرج محمد لعرج.

وأوضح البيان أن ”الطريقة الزيانية القندوسية التي سبق لها وأن دعت عبد المجيد تبون للترشح لعهدة ثانية لاستكمال برنامجه التنموي الشامل للبلاد. والذي كانت بداياته واضحة. تدعو كافة أتباعها عبر الوطن من أجل التصويت يوم 7 سبتمبر القادم لصالحه”.

وأكد الشيخ سيدي لعرج محمد لعرج لـوكالة الأنباء الجزائرية. أن “عبد المجيد تبون قام خلال عهدته الرئاسية الأولى بالكثير من العمل لتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية.كما أبدى اهتماما كبيرا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد سيما على مستوى الجنوب الغربي. من خلال إطلاق مشاريع كبرى، على غرار استغلال منجم الحديد العملاق غارا جبيلات وخط السكة الحديدية بشار-تندوف ومركب الحديد والصلب ببشار”.

ودعا بهذا الخصوص “كافة أتباع الطريقة في البلاد وعامة المواطنين إلى التصويت. بكثافة للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يوم 7 سبتمبر”.