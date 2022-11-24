الطفل المعجزة.. خرج حيا من تحت الأنقاض بعد يومين على الزلزال

تمكنت عناصر الإغاثة الإندونيسية، من إخراج طفل من تحت الأنقاض بعد يومين على وقوع زلزال مدمر أودى بحياة المئات من الأشخاص.

وتم تداول مقطع فيديو مؤثر لعملية إنقاذ “الطفل المعجزة”، كما أطلق عليه رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال عنصر الإغاثة المتطوّع جيكسن كوليبو لوكالة “فرانس برس”: “عندما أدركنا أن أزكا البالغ من العمر 6 سنوات لا يزال على قيد الحياة. انفجر الجميع بالبكاء وأنا كذلك”.

وظهر في مقطع الفيديو، عنصر الإنقاذ مبتسما وهو يحمل الصبي. بينما يركض عنصر آخر خلفهما ليمسك بيد الطفل، ثم يبدو أزكا وهو يشرب سائلا فيما يداعب عنصر الإنقاذ شعره.

وأشار كوليبو إلى أنّ الطفل كان موجودا بجوار جثة جدته، ونجا من الموت بفضل جدار صمد أمام الزلزال. مما حال دون انهيار جدار آخر فوقه، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

مضيفا أن الطفل كان موجودا في الجهة اليسرى من المنزل، فوق أحد الأسرّة. وكان محميا بوسادة وعلى مسافة عشرة سنتيمترات من جدار خرساني”.

وتابع أن المكان “كان ضيقا ومظلما وحارا جدا ولم تتِح الفتحة فيه دخول كمية كبيرة من الهواء”. مشيرا إلى أنه لم نكن يتوقع أن يبقى الطفل على قيد الحياة بعد 48 ساعة.