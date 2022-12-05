الطفل لعور يعود إلى الجزائر بعد 4 أيام من وفاة الأم بتركيا -فيديو

كشفت صفحة الجالية الجزائرية في تركيا، على الفايسبوك، أن الطفل لعور عمار، الذي فقد والدته بإسطنبول، ووالده سيعودان إلى الجزائر. وهذا بعد أن بقي في المطار عالقا معه منذ الأربعاء الماضي.

كما جاء في منشور الصفحة، “تابع منتدى الجالية الجزائرية في تركيا باهتمام كبير وحثيث موضوع الطفل لعور عمار وأبيه العالقان بمطار اسطنبول”. “بسبب مرض الأم ف.ن -رحمها الله- خلال العودة من البقاع المقدسة”.

وأشارت صفحة الجالية الجزائرية في تركيا، أن “المنتدى أجرى الاتصالات اللازمة لتقديم المساعدة، بما فيها التواصل مع عائلة الطفل لعور بتبسة”.

كما طمأنت الصفحة ذاتها، الرأي العام عن صحة الطفل ووالده. مضيفة “وقامت السلطات على مستوى مطار اسطنبول في تركيا بالرعاية اللازمة”. و”سيتم متابعة نقل جثمان المتوفاة على مستوى القنصلية العامة الجزائرية باسطنبول”.

من هنا بدأت قضية الطفل لعور

للإشارة، كان الطفل لعور عمار قد ظهر في تسجيل مصور، وهو يتحدث كيف أخبروه أن والدته ماتت في تركيا”. “عقب عودته مع والديه من السعودية حيث أدوا مناسك العمرة”. وحاز التسجيل انتشارا وتعاطفا شعبيا كبيرا على مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الشأن، كتبت صفحة أخبار ولاية تبسة، في منشورها أن “الطفل عمار من بلدية مرسط بتبسة يذرف الدموع”. و”حاليا يعيش صدمة نفسية كبيرة إثر وفاة والدته يوم السبت وهو الآن عالق مع والده بمطار اسطنبول في تركيا”.

كما تابعت “الطفل عمار كان رفقة أمه وأبيه أديا مناسك العمرة”. و”بطريق العودة إلى أرض الوطن نزلت طائرتهم بمطار تركيا الأربعاء الفارط”. و”على إثر تأزم وضع والدته الصحي استدعى تحويلها إلى المشفى في تركيا”.