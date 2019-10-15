الطيب بوزيد: ملف إعادة تسيير الخدمات الجامعية على طاولة الحكومة قريبا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أنه سيتم تقديم ملف مشروع إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية للحكومة قريبا.

وأكد الطيب بوزيد أمس الإثنين، في تصريح له للإذاعة الوطنية، على إعداد دراسة شاملة حول مختلف جوانب هذا الملف الذي سيعرض للمناقشة قريبا.

وأضاف الوزير أن الدراسة التي شملت هذا الملف، تناولت بالتحليل والتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بملف الخدمات الجامعية.

مبرزا أن الدراسة وقفت على الاختلالات الموجودة في تسيير هذا المجال.

وأشار ذات المتحدث، أنه سيتم تنظيم جلسات التقييم لمسيري الخدمات الجامعية، وهي المناسبة التي بينت الحاجة الملحة على إدخال إصلاحات عميقة على النظام.