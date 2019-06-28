الطيب بوزيد يؤكد عزم وزارته تعزيز تعميم اللغة الإنجليزية في الجامعة

كشف وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد اليوم الجمعة عن إطلاق عملية استطلاع لآراء بخصوص تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية.

ونشر الوزير في صفحته الرسمية على فايسبوك ان العملية تمس أعضاء الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة جامعيين، وهي المبادرة التي أعلن عنها الوزير في وقت سابق .

وقال الوزير بوزيد إن آراء الجامعيين كانت متباينة حول مبادرته التي تهدف حسب متابعين إلى الانتقال من الهيمنة الفرنكفونية على الوسط الجامعي إلى توسيع استخدام اللغة الإنجليزية.

مؤكدا على أنه قد تمّ تسجيل هذه الآراء في مقاطع مصورة يعتزم عرضها بداية من الأسبوع المقبل على الصفحة الرسمية للوزارة في فيسبوك.