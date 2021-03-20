الطيب زيتوني: أطراف أرادت الخراب للجزائر وعلى أصحاب شعارات التغيير المشاركة بالانتخابات

الوطني
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الطيب زيتوني: أطراف أرادت الخراب للجزائر وعلى أصحاب شعارات التغيير المشاركة بالانتخابات
بقلم أسماء.ع

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم السبت، إن بعض الأطراف أرادت للجزائر الخراب مثل بعض الدول.

وأوضح زيتوني ، أن الجزائر مستعصية عليها، وأصبحت قوة إقليمية، لا يمكن اختراقها بشعاراتهم.

وأشار زيتوني إلى أن النظام الجزائر،بمختلف مؤسساته ليس معصوم من الخطأ قائلا “ونحن كحزب مع الخيرين سنعمل على تصحيح الاختلالات”.

ودعا ذات  المتحدث، منتجي الشعارات التي تدعو إلى التغيير، للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وعبر الأمين العام، عن موقفه الثابت الذي يساند ويشيد بالمؤسسات الدستورية الضامن الوحيد للاستمرار للجمهورية و على رأسها الجيش.


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