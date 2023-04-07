الطيران الصهيوني يواصل قصف غزة

يواصل الجيش الصهيوني، استهداف مواقع في قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، ودوت صافرات الإذار في مناطق غلاف غزة، وسط إطلاق رشقات صاروخية عليها من القطاع.

وأعلن الجيش الصهيوني في وقت سابق من فجر اليوم عن ضرب نفقين وموقعين لتصنيع الأسلحة تابعة لحركة “حماس” في القطاع.

واستهدف الطيران الحربي الصهيوني موقع “رعد” بحي التفاح شرق غزة بأكثر من 12 صاروخا، وموقع “بدر” جنوب غرب غزة بـ 4 صواريخ، وموقع “القسطل” في بدير البلح بأكثر من 8 صواريخ.

كما استهدف القصف أيضا موقع “القادسية” غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. وموقع “صلاح الدين” بمحافظة الوسطى. وأرضا زراعية برفح قرب الحدود الفلسطينية المصرية.

وأطلقت زوارق سلاح البحرية الصهيونية النار على مراكب صيادين في بحر غزة صباح اليوم الجمعة.

وذكر المتحدث العسكري دانيال هجري، أن الجيش الإسرائيلي استهدف غزة بـ 50 طنا من القنابل.

وتعرضت منازل المواطنين في غزة لأضرار كبيرة جراء قصف حي التفاح، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أضرارا كبيرة لحقت بمستشفى الدرة للأطفال شرق غزة والمنازل المحيطة جراء القصف الصهيوني.

ودوت صافرات الإنذار مجددا في مناطق غلاف غزة مثل نيرعام وإيفيم وسديروت، إضافة إلى مدينة عسقلان، بعد إطلاق المقاومة رشقات صاروخية. كما أطلقت قذائف الهاون باتجاه موقع كرم أبو سالم.

وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية “قوات الشهيد عمر القاسم”، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صباح اليوم الجمعة. مسؤوليتها عن قصف مستوطنة نتيف عتسراه وموقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من الصواريخ.

وقال الجيش الصهيوني إن 44 قذيفة، بما فيها صواريخ وصواريخ مضادة للطائرات، أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل خلال الليل.