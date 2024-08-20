العائلة الثورية تعلن دعمها للمترشح تبون

عقد إبراهيم مراد مدير الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون لقاءً مع عدد من الشخصيات الوطنية من مجاهدين ورؤساء منظمات وطنية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون و تزامنا مع إحياء بلادنا لليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني و مؤتمر الصومام.

وحسب بيان المديرية العامة للحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، فقد عبر الحاضرون خلال هذا اللقاء عن دعمهم للمترشح الحر عبد المجيد تبون.

كما نوّه الحاضرون، بالمكاسب الهامة التي تم تحقيقها بخصوص ملف الذاكرة الوطنية من قبل المترشح الحرّ خلال عهدته الرئاسية الأولى لاسيما من خلال الإنطلاق الفعلي في استعادة رفاة رموز المقاومة الوطنية والتدابير الخاصة بصون الإرث التاريخي ونقله إلى الأجيال. فضلا عن التقدير و إعادة الاعتبار للأسرة الثورية.

ومن جهتها، عبرت الشخصيات الحاضرة عن دعمها وتأييدها للمترشح الحر و جددت التذكير بأنها من أوائل المطالبين بترشح عبد المجيد تبون لعهدة ثانية نظير ما تمكن من تحقيقه بالرغم من الظروف الصعبة وطنيا و دوليا.

وللإشارة، فإن اللقاء جرى بحضور عدد من الشخصيات الوطنية من مجاهدين ورؤساء منظمات وطنية، و يتعلق الأمر بـ:

_ المنظمة الوطنية للمجاهدين.

_ الجمعية الوطنية لمتقاعدي جيش التحرير الوطني.

_ المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.

_جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية.

_الكشافة الإسلامية الجزائرية.

_الاتحاد العام للنساء الجزائريات.

_جمعية مشعل الشهيد.