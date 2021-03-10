العائلة الملكية البريطانية ترد على تصريحات الأمير هاري وزوجته ميغان

أعربت العائلة الملكية البريطانية بقيادة الملكة إليزابيث الثانية، عن حزنها من الصعوبات التي واجهها الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل.

وأصدر قصر بكنغهام، أمس الثلاثاء، بيانا جاء فيه “نشعر بحزن بعد معرفتنا مدى صعوبة السنوات الأخيرة بالنسبة لهاري وميغان”.

وأضاف البيان: “القضايا التي تمت إثارتها، خاصة تلك التي تتعلق بالعرق، تثير قلقا”.

وتابع “على الرغم من أن بعض الروايات ممكن أن تتباين، إلا أنه سيتم التعامل معها بجدية وسيجري النظر إليها”.

وشدد البيان على أن “كلا من هاري وميغان وآرتشي سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا في العائلة”.