العاصمة: إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بسعة 5000 طن

كشف والي العاصمة عبد النور رابحي، أنه سيتم تكثيف عمليات مراقبة الجودة والأسعار والتفتيش لمحاربة كل أشكال الغش والمضاربة. وضبط وتنظيم الأسواق وضمان تزويدها بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. وذلك تحقيقا للأمن الغذائي وعملا على حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح والي العاصمة خلال كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة غير العادية للمجلس الشعبي الولائي، أمس، أنه وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، تم الإنطلاق في إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بسعة 5000 طن بالرويبة. في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز قدرات التخزين بإنشاء مراكز جديدة للتخزين على المستوى الوطني. كما يعرف مشروع إنجاز مصنع لإنتاج الحليب المدعم مع مجمع الحليب جيبلي بالرويبة تقدما كبيرا من أجل دعم وتنظيم السوق بمادة الحليب على مستوى العاصمة. والولايات المجاورة بقدرة إنتاجية تبلغ 01 مليون لتر في اليوم.

وفي سياق متصل، كشف الوالي أنه ومن أجل ضمان راحة ورفاهية المواطنين وتسهيل قضاء حاجياتهم خلال شهر رمضان. سيتم ضبط مخططات وبرامج تتلائم مع المناسبة، من بينها: التكفل بتزيين وإنارة المساجد، تكثيف عملية رفع النفايات المنزلية تكييف مواقيت عمل وسائل النقل العمومي الجماعي ومكاتب الخدمات البريدية. كما يرافق كل هذه التدابير تسطير برامج متنوعة دينية ثقافية رياضية وعلمية. تستهدف كافة شرائح المجتمع وتتماشى مع خصائص هذا الشهر الفضيل.

كما ستنصب خلال الأسبوع المقبل اللجنة الولائية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف لسنة 2025. من أجل الإستعداد الجيد لاستقبال السيّاح والمصطافين في العاصمة في ظروف جيدة.

وأوضح الوالي، أنه وبالنسبة للميزانية الإضافية لسنة 2024 فقد قدّرت إيرادات ونفقات قسم التسيير بمبلغ يفوق 70 مليار دينار جزائري لكل منهما. أما بالنسبة لإيرادات ونفقات قسم التجهيز فتجاوزت 126 مليار دينار جزائري لكل منهما. ليصبح مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2024 بمجموع متساوي في النفقات والإيرادات بلغت أكثر من 196 مليار دينار جزائري.