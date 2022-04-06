العاصمة: الإطاحة بجمعية أشرار و استرجاع 3 سيارات ببراقي

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث سيدي موسى بأمن المقاطعة الإدارية براقي من تفكيك جماعة أشرار لارتكاب جناية السرقة المقترنـة بظرف التعدد واستحضار مركبة مزودة بعلامة غير مطابقة.

وفي هذا السياق، وحسب بيان لمصالح أمن الجزائر، فإن قضية الحال تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا وبعد تنفيذاذون بالتفتش وتمديد الاختصاص.

حيث تمكنت عناصر المصلحة من توقيف ثلاث 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30و 40 سنة مع حجز واسترجاع 3مركبات لواحق مركبات وأربع 4 هواتف نقالة.

هذا وبعد استكمال كافة الإجراءات تم نقديم المشتبه فيهم امام النيابة المختصة اقليميا.

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