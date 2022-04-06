العاصمة: الإطاحة بجمعية أشرار و استرجاع 3 سيارات ببراقي
تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث سيدي موسى بأمن المقاطعة الإدارية براقي من تفكيك جماعة أشرار لارتكاب جناية السرقة المقترنـة بظرف التعدد واستحضار مركبة مزودة بعلامة غير مطابقة.
وفي هذا السياق، وحسب بيان لمصالح أمن الجزائر، فإن قضية الحال تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة اقليميا وبعد تنفيذاذون بالتفتش وتمديد الاختصاص.
حيث تمكنت عناصر المصلحة من توقيف ثلاث 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30و 40 سنة مع حجز واسترجاع 3مركبات لواحق مركبات وأربع 4 هواتف نقالة.
هذا وبعد استكمال كافة الإجراءات تم نقديم المشتبه فيهم امام النيابة المختصة اقليميا.
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شجار ينتهي ببتر يد إبن أستاذ ببراقي بسبب القرميد!
كما تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أب وإبنيه أحدهما في حالة فرار بتركيا، بعد شجار أدى إلى بتر يد إبن أستاذ ببراقي في العاصمة.
وتوبع المتهمون، بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والمشاركة فيها. وكذا جنحة الضرب والجرح العمدي، والتي راح ضحيتها جاريهما أحدهما بترت يده بضربة سيف بترت يده. وسببت له عاهة مستديمة. كما تعرض الآخر وهو ابن عمه للضرب المبرح وذلك في شجار بسبب “القرميد”.
ملابسات القضية التي جرت وقائعها بحي المرجة ببراقي تعود لشجار عنيف وقع بين عائلتين ليلة ترحيل سكان الحي. ضمن حملة للقضاء على السكن الهش والفوضوي.
وخلال عملية جمع الامتعة، وقع خلاف حول “القرميد” المثبت على سقف منزل الضحية والمتهمين. ليتصاعد الامر لشجار عنيف بين الطرفان، استعمل فيها أسلحة بيضاء. انتهى فيها الشجار ببتر يد الضحية المدعو “مروان” مباشرة بضربة بواسطة سيف في الحين. كما طال الاعتداء على ابن عم الضحية.
كما أشار الضحية “م.مروان” خلال الادلاء بتصريحاته أن المتهم الأب، هو من سلم إبنه “طارق” سيفا وطالب برأس إبن عمه “م.فؤاد”. هذا الأخير الذي قال أن إبن عمه لاذ بالفرار بعد مطاردته. وأن والده وهو معروف كونه استاذ في التربية التدنية والرياضة لما خرج من المسكن لفك الشجار حاول المتهم الفار “طارق” الاعتداء عليه.
غير ان الضربة بواسطة السيف أصابته على مستوى يده لتبتر على الفور ليسقط مغشيا عليه. وأضاف أن أب المتهم واصل الاعتداء عليه بمفك براغي على مستوى الرأس. وأشار أن سبب الخلاف جميعا هو بسبب “القرميد”. بالاضافة الى خلافات سابقة بسبب مفرغة لجمع الخردوات.