العاصمة: الدرك يحجز 2728 وحدة من المكملات الغذائية ببئر توتة

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببئر توتة في العاصمة من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المكملات الغذائية.

العملية جاءت في إطار الحفاظ على الصحة العمومية. وبعد ورود معلومات إلى فصيلة الطريق السيّار شرق غرب للدرك الوطني ببئرتوتة. مفادها قيام شخص بممارسة أنشطة تجارية تدليسيه من شأنها الإضرار بالصحة العمومية والاقتصاد الوطني.

حيث يقوم ببيع مواد صيدلانية موجهة للاستهلاك البشري متمثلة في المكملات الغذائية من مختلف الأنواع خاصة بالنساء، مستغلاً الأوقات المتأخرة من الليل للمرور وتوزيع الأدوية.

ليتم ترصده وأثناء قيام أفراد فصيلة الطريق السيّار للدرك الوطني بئرتوتة بدورية ليلية، تم ضبط المركبة. وعند تفتيشها تم العثور على ما يفوق مليون قرص من مختلف الأنواع يشمل مواد شبه صيدلانية ومكملات الحمية الغذائية ذات المنشأ الأجنبي. والمحلي بدون فاتورة أو رخص التوزيع الخاصة بها.

أين فتحت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مرادرايس. تحقيقا في القضية والذي أفضى إلى توقيف صاحب هذه الأدوية ومعرفة كيفية إدخالها إلى التراب الوطني. مع إرسال عينات من المحجوزات إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بدائرة الأمن الغذائي، أين أفضت نتائج الخبرة العلمية أنها مضرة بالصحة وبها مواد مسرطنة.

التحقيق في القضية مكّن من توقيف شخص مع حجز المركبة المستعملة. وسيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية.