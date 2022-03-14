العاصمة الروسية تلغي إلزامية إرتداء الكمامات
أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، اليوم الإثنين، عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في موسكو، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
هذا وكانت العاصمة الروسية، قد عززت من عمليات التحقق من الامتثال لنظام ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة. ولا سيما في مترو الأنفاق، نظراً لانتشار المتحور الجديد “أوميكرون”، شهر جانفي الماضي.
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 456 مليون حالة
تجاوز إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، حول العالم حاجز 456 مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية.
وأظهرت أحدث بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، اليوم الاثنين أن إجمالي الإصابات وصل إلى 456 مليونا و 908 آلاف حالة.
وفي هذا السياق، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والمانيا وتركيا.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 6 ملايين و41 ألف وفاة، حيث تتصدر الولايات المتحدة دول العالم ايضا من حيث عدد الوفيات، تليها البرازيل والهند.
بالمقابل أوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 10 مليارات و688 مليون.
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