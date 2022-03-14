العاصمة الروسية تلغي إلزامية إرتداء الكمامات

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، اليوم الإثنين، عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في موسكو، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

هذا وكانت العاصمة الروسية، قد عززت من عمليات التحقق من الامتثال لنظام ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة. ولا سيما في مترو الأنفاق، نظراً لانتشار المتحور الجديد “أوميكرون”، شهر جانفي الماضي.

طالع أيضا:

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 456 مليون حالة