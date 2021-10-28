العاصمة.. انهيار قناة صرف صحي عمقها 15 مترا

شهد، منذ صبيحة اليوم الخميس، الطريق الوطني في بئر خادم بالعاصمة حادثة انهيار أرضي. كما تمثل الحادث بالتحديد انهيار قناة الصرف الصحي على مستوى الطريق الوطني رقم 1.

وبالمقابل، أدى هذا الانهيار إلى توقف تام في حركة المرور على مستوى الطريق السريع بين بئر مراد رايس اتجاه البليدة. ويصل عمق قناة صرف المياة التي تعرضت للانهيار إلى 15 مترا.

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كشف مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، اليوم الخميس، عن سبب انهيار قناة الصرف الصحي في طريق بئر خادم بالعاصمة. كما قال عبد الرحمان رحماني، إن السبب راجع إلى الفيضانات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، بالأخص بلدية السحاولة بـ144 ملم.

وأشار في سياق ذات صلة، إلى أن القناة استوعبت الكثير من مياه الأمطار المتساقطة بغزارة في الآونة الأخيرة. الأمر الذي أدى إلى عدم تحملها وانهيارها كليا بعمق 15 مترا.

الفيضانات تجتاح العاصمة و قطع الطرقات

تدخل عناصر الحماية المدنية، مساء السبت الماضي، بالجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى من البلاد إثر التساقط الغزير للأمطار.

وحسب ما صرح به المكلف بالاتصال على مستوى الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، لقناة النهار. فبولاية الجزائر، تم تسجيل 138 تدخل. جراء الفيضانات التي أغرقت مؤسسات وسيارات ومنازل.

وانحصرت التدخلات في امتصاص مياه الأمطار وإنقاذ المواطنين العالقين بسياراتهم ومنازلهم.

وأوضح النقيب برناوي أنه تم تسجيل عدة تدخلات من أجل إنقاذ ومساعدة أشخاص محاصرين داخل سياراتهم. بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتم تسجيل فيضان مياه وادي بوجمعة تميم بين بلديتي بابا أحسن والدرارية. حيث تم إخراج سيارتين غمرتهما مياه الأمطار. بالإضافة إلى بعض الطرقات بكل من عين النعجة والقبة. وامتصاص المياه المتسربة بكل من حي البدر بالقبة وبئر خادم والدرارية وبابا أحسن.

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