العاصمة.. بلعريبي يعاين أشغال انجاز 3259 مسكن “عدل” بالدويرة
عاين منذ قليل، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أشغال انجاز 3.259 مسكن “عدل” بالدويرة.
وجرى ذلك بحضور كل من مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر، والمدير الجهوي لوكالة عدل (الجزائر شرق).
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير تعليمات بالإنتهاء من أشغال التهيئة الخارجية في أقرب الآجال والإنتهاء من أشغال الطرقات داخل الحي.
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