العاصمة: تدشين فندق “الرايس” بالمرسى

قام صبيحة اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش ، رفقة والي ولاية الجزائر العاصمة، بالاشراف على تدشين فندق الرايس ببلدية المرسى. تعزيرا للمرافق السياحية والفندقية التي تزخر بها ولاية الجزائر.

واستفاد الفندق من إعادة عصرنة وتهيئة شاملة، ويوفر للسياح وزواره العديد من الخدمات الترفيهية المتنوعة. بالاضافة كذلك إلى طاقة إستيعابية تقدر بـ 220 سرير. بـ 127 غرفة مجهزة بجميع متطلبات الإقامة المثالية.

خلال الزيارة أكد الوزير على ضرورة وضع أسعار تنافسية لاستقطاب العائلة الجزائرية والسياح بصفة عامة.