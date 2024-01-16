العاصمة.. تذبذب في توزيع المياه بهذه البلديات ابتداء من اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تعديل في برنامج توزيع المياه على مستوى عدة أحياء عبر عدة بلديات بالعاصمة ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الأربعاء.

وأوضح بيان للشركة، أن هذا تعديل في برنامج توزيع المياه، ناتج عن برمجة أشغال لتحويل مسار قناة رئيسية للتوزيع. بقطر 700 مم يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 17 جانفي 2024. مشيرا أن هذه الأشغال المقامة على مستوى بلدية برج الكيفان في ستتسبب تعديل في برنامج التوزيع على مستوى أحياء.

وحسب ذات البيان، فإن الأحياء المعنية هي: الضفة الخضراء، حي 987 مسكن، حي 96 مسكن ابيلا، شارع محمد وزان، حي عبان رمضان علي خوجة، علي صغير دياب عيسى، ألزينا الإخوة مدور الإخوة نافع، سعيدي أحمد العربي التبسي بونعامة، حي 40 مسكن دالاس كاستور موحوس، مزرعة زيتوني تعاونية السعادة العقيد عميروش، حي 124 مسكن علي تونسي وحي 200 مسكن ترقوي خاص موحوس ببلدية برج الكيفان.

بالإضافة إلى الليدو باحة 1 و 2 و تماريس ببلدية المحمدية.

كما أكدت سیال لزبائنها القاطنين بأحياء البلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد سيتم تدريجيا بعد نهاية الأشغال.