العاصمة.. تنفيذ 44 قرار غلق للنشاطات التجارية شهر جوان

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الشرطة العامة والتنظيم، بـ8414 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، حيث تمّ تنفيذ 44 قرار غلق صادرة عن السلطات المختصة، خلال شهر جوان الماضي.

وحسب بيان لأمن العاصمة، اليوم الأربعاء، سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة، 9849 مخالفة مرورية سحب على إثرها 4311 رخصة.

كما تم تسجيل 31 حادث مرور جسماني، أصيب خلالها 35 شخص بجروح مع تسجيل 5 حالات وفاة.

وأشار البيان، إلى أنّ أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.

ومن جهة أخرى، قامت مصالح الأمن العمومي لأمن العاصمة، بـ408 عملية حفظ النظام ، فيما تمّ تحويل 578 شخص متشرّد.

هذا وتم تسجيل خلال هذه الفترة 49115 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17.

بالإضافة إلى 1242 مكالمة خاصة بالرقم 104، حيث تبقى هذه الأرقام تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شانه المساس بأمنهم وسلامتهم، يضيف البيان.