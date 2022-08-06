العاصمة تهتز على وقع جريمة قتل ببوروبة

اهتز حي بيلام ببلدية بوروبة بالعاصمة، ليلة أمس الجمعة، على جريمة قتل راح ضحيتها قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.

ووقعت الجريمة على مستوى حي الفداء المعروف “ببيلام” ببوروبة.

وفي هذا السياق تعود تفاصيل الحادثة تعود لمناوشات بين الضحية و الجاني الذي يبلغ من العمر 40 سنة أين بدأ شجار بسيط بينهما بالأيدي ليقوم الجاني بقتل الشاب (أكرم. ل )بإستعمال السلاح الأبيض (الخنجر) .

من جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية، أن سكان الحي تكفلوا بالضحية بعد وقوع الجريمة مباشرة و الإتصال بمصالح الشرطة.

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