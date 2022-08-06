العاصمة تهتز على وقع جريمة قتل ببوروبة
اهتز حي بيلام ببلدية بوروبة بالعاصمة، ليلة أمس الجمعة، على جريمة قتل راح ضحيتها قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.
ووقعت الجريمة على مستوى حي الفداء المعروف “ببيلام” ببوروبة.
وفي هذا السياق تعود تفاصيل الحادثة تعود لمناوشات بين الضحية و الجاني الذي يبلغ من العمر 40 سنة أين بدأ شجار بسيط بينهما بالأيدي ليقوم الجاني بقتل الشاب (أكرم. ل )بإستعمال السلاح الأبيض (الخنجر) .
من جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية، أن سكان الحي تكفلوا بالضحية بعد وقوع الجريمة مباشرة و الإتصال بمصالح الشرطة.
طالع ايضا:
العاصمة..توقيف 8 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء بحسين داي
كما أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ثمانية أشخاص، كما حجزت أسلحة بيضاء، خلال خرجات ميدانية ليلية، بهدف القضاء على مختلف أشكال السموم و الجريمة.
وفي هذا السياق، كـان لعناصـر شرطـة أمـن المقاطعة الإدارية لحسين داي، مدعومين بعناصر الشرطة القضائية بالمقاطعـة الأولـى وسط، مداهمـة لأوكار الجريمة والنقاط السوداء.
ايـن تم تنفيذ أذونات بالتفتيش وأوامر بالقبض فـي حق مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، أفضـت إلـى توقيف ثمانيـة 8 أشخاص مـن بيـنـهم امرأتين، مـع حـجـز أسلحة بيضـاء محظـورة مـن مختلف الأحجـام والأنـواع،
الى جانب أسلحة موجهـة (كلاب شرسة)، ومؤثرات عقلية، وكذا مبالغ مالية مـن عائدات الترويج لهذه السموم.
هذا و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمـول بـهـا، تم تقديم المشتبه فيهم الجهات القضائية المختصة إقليميا.
طالع ايضا:
العاصمة: توقيف 138 شخصا والقضاء على 29 حظيرة عشوائية عبر الشواطئ
العاصمة: توقيف 138 شخصا والقضاء على 29 حظيرة عشوائية عبر الشواطئ
كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، من توقيف 138 شخصا متابعين في مختلف الجرائم. كما تم في عملية أخرى القضاء على 29 حظيرة عشوائية على مستوى الشواطئ.
وحسب بيانم لمصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، وتزامنا وموسم الإصطياف، سطّرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخطّطا أمنيا خاصا بالموسم. من خلال برمجت خرجات ميدانية يومية على الشواطى لضمان سلامة المواطن وممتلكاته.
وجاء في البيان، أن هذه الخرجات الميدانية، أفضت إلى القضاء على 29 حظيرة عشوائية على مستوى الشواطئ. و حجز 26 سلاح أبيض محظور، 976 كرسي. بالإضافة كذلك إلى 436 مظلّية وما يفوق 250 طاولة، كان أصحابها بصدد عرضها للكراء على الشواطئ بطريقة غير قانونية.
وجاءت العملية بناء على الخرجات الميدانية التي كان غرضها مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية التي تمّ استحداثها على مستوى الساحات المحادية للشواطئ. وكذا مكافحة ظاهرة كراء مستلزمات الإصطياف بدون رخصة، مع محاربة مختلف أشكال الجريمة من استهلاك شخصي للمخدرات بمختلف أنواعها، حمل أسلة بيضاء وبيع غير قانوني في الشواطئ
العاصمة: نشاطات وحدة الميترو الجزائر توقف 138 شخصا
وفي حصيلة شهرية سجلتها وحدة شرطة ميترو الجزائر – الميترو والتراموي- خلال شهر جوان الفارط ، تتعلق بمختلف النشاطات اليومية التي تقوم بها الوحدة.
تمكنت مصالح الأمن من توقيف 138 شخص مشتبه فيه عن قضايا مختلفة تتعلق بالحيازة على المخدرات. بالإضافة كذلك إلى حمل سلاح أبيض محظور السرقة . في حين سجلت ذات الوحدة 9 حوادث مرورية مادية و جسمانية عربة الميترو طرف فيها. وهذا وقد قدمت وحدة شرطة الميترو و التراموي الجزائر 46 تدخل في شأن تقديم يد المساعدة والإسعاف.