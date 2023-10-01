العاصمة.. توقيف تاجرين وحجز كمية من “الشمة” المغشوشة بقيمة 3 ملايير سنتيم

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الدار البيضاء بالعاصمة في إحباط عملية اغراق السوق الوطنية بكمية معتبرة من ” الشمة المقلدة”. مع توقيف مشتبه فيهما اثنين تاجرين بالعاصمة فيما لايزال تاجر جملة في حالة فرار.

ومكنت العملية التي انطلقت على يد أمن المقاطعة الإدارية بالدار البيضاء بعد توقيف المشتبه فيهما. ويتعلق الأمر بالشقيقين ” ه.ع” .” خ.ع” بتاريخ 27 سبتمبر المنقضي من حجز كمية معتبرة من مادة التبغ و” الشمة المقلدة”. التي تباع في الأكياس قدرت قيمتها حسب عملية الجرد التي انجزتها ذات المصالح بحوالي 3 ملايير سنتيم.

وحسي مل اوردته مصادر ” النهار” فإن فرقة الضبطية وبعد تنقلها الى مسكن المشتبه فيهما بحي الكاليتوس شرقي العاصمة، تم العثور على السلعة المغشوشة بالمنزل العائلي بذات الحي. وتم وضعها بـ3 مركبات في انتظار اتلافها.

وحسب ذات المصادر فإن المشتبه فيهما الذين يملكان محل لبيع التبغ “كشك” بحي زرهوني مختار بالمحمدية، يزاولان نشاط تجارة الجملة لبيع التبغ والشمة محل الجريمة بدون رخصة من السلطات لعدم حيازتهما سجل تجاري.

كما تبين في إطار التحقيق السجائر المحجوزة بدون فواتير ” غير مفوترة”.

وكللت التحقيقات الأولية في تحديد هوية بائع الجملة المتواجد في حالة فرار والذي تبين بأنه هو صاحب السلعة المغشوشة ويقوم بتموين الشقيقين الموقوفين بها لبيعها لتجار التجزئة بطريقة مخالفة للقانون.

وتم تقديم المشتبه فيهما اليوم الأحد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء. للسماع الى اليهما في محاضر رسمية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.