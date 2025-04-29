العاصمة: توقيف شاب روج لنفوق كباش مستوردة

أوقفت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة، شخص يبلغ من العمر 19 سنة، قام بنشر فيديو تحريضي يحتوي على إشاعات مغرضة بنشر وترويج عمداً أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين.

وحسب بيان لذات المصالح، تضمن مقطع الفيديو الذي نشره الشاب، معلومات مغلوطة وكاذبة، يزعم من خلال نشره نفوق عدة خراف من السلالة الرومانية التي تم استيرادها مؤخراً من أجل توفير الكباش للمواطنين.

وبعد إستغلال مقطع الفيديو تبين أن المقطع تم تصويره على مستوى إحدى نقاط تجميع الخراف المستوردة ببلدية الرويبة خلسة عن مسؤولي المذبح.

وتم التحقيق مع المعني لمعرفة ملابسات نشره للفيديو، وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. بتهم نشر وترويج عمدا أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين.