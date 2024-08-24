العاصمة: توقيف شخص أتلف صور المترشحين للانتخابات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري التاسع عين النعجة، من توقيف مشتبه فيه قام بإتلاف صور المترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 07 سبتمبر المقبل.

وحسب بيان لذات الهيئة، جاءت قضية الحال على إثر دورية بقطاع الاختصاص. قصد مراقبة وحماية مواقع التعليق الانتخابي للحملة الانتخابية للرئاسيات.

وتم خلال هذه الدورية، رصد أحد الأشخاص يقوم بإتلاف صورة أحد المترشحين للرئاسيات، مستعملا عصا خشبية وحجارة.

ليتم توقيف المعني وهو في حالة تلبس واقتياده لمقر الفرقة لمواصلة باقي الإجراءات القانونية.

هذا وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية إتلاف صور أحد المترشحين في الأماكن المخصصة لها.