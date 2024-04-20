العاصمة: توقيف 353 مشتبه فيه منهم 70 شخصا محل بحث من القضاء

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف 353 مشتبه فيه منهم 70 شخصا محل بحث من قبل الجهات القضائية، وذلك خلال عمليات شرطية واسعة ليلة الخميس الفارط.

وحسب بيان ذات المصالح هذه العمليات “شملت 13 أمن مقاطعة إدارية بالعاصمة وتم خلالها مراقبة 1495 شخصا مع تحويل 353 مشتبه فيه في قضايا مختلفة” تتعلق بـ”حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجمل 238 قضية مخدرات. وكذا 196 قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة” وكذا قضايا تتعلق ب”الإخلال بالنظام العام المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها”.

كما أضاف البيان انه وفي ذات العمليات تم توقيف 70 شخص منهم محل بحث من قبل الجهات القضائية. فيما تم مراقبة 828 مركبة تم تحرير 119 مخالفة ، و772 دراجة نارية تم تحرير 89 مخالفة ووضع 46 منها في المحشر .

وأسفرت هاته العمليات من ضبط و حجز 4664 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع. بالإضافة إلى 353.8 غرام من المخدرات قنب هندي.

بالإضافة إلى 22 سجارة ملفوفة. وكذا 31 سلاح أبيض محظور من مختلف الانواع والأحجام .

في حين تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.