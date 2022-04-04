العاصمة: حجز أكثر من 127 ألف قرص مهلوس
تمكنت فرقة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر العاصمة، من حجز أكثر من 127 ألف قرص مهلوس، ووضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظّمة.
وهذا في قضية حيازة المؤثّرات العقلية وعرضها على الغير، النّقل والتّخزين ضمن جماعة إجرامية عابرة للحدود.
وفي هذا السياق، وحسب بيان لمصالح أمن العاصمة، فإن قضية الحال التي تمّت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصّة إقليميا، مكّنت ذات المصالح من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم.
يأتي هذا بعد تنفيذ إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المختصّة، أفضت العملية إلى ضبط وحجز 127 ألف و 200 كبسولة من المؤثّرات العقلية.
بالاضافة الى مبلغ مالي قدره (78000) دج، و سيارتين سياحيتين، مع آلة عدّ النقود و 6 هواتف نقّالة.
هذا بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
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العاصمة: حجز 88.3 غرام من القنب الهندي و 642 قرص مهلوس بالحراش
كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثّلة في مصالح الأمن الحضري الـ23 كوريفة رشيد بأمن المقاطعة الإدارية بالحراش، من توقيف 7 أشخاص وحجز كمية من الأقراص المهلوسة والقنب الهندي.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناء على معلومات وردت إلى مصالح أمن الحراش بالعاصمة. حيث تمكنت مصالح الأمن الحضري الـ23 كوريفة رشيد بأمن المقاطعة الإدارية الحراش من معالجة ثلاث قضايا متفرّقة متعلّقة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض عرضها على الغير.
وأشار البيان، أنه بعد الإستغلال الأمثل للمعلومات الواردة لذات المصالح. والتي كان مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا الأقراص المهلوسة. تمّ وضع خطّة محكمة مدعومة بعمل ميداني قصد الإيقاع بهم.
كما أفضت العملية إلى إيقاف سبع أشخاص في حالة تلبّس. كما تمّ حجز 88.3 غرام من القنب الهندي، و642 قرص مؤثر عقلي. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 12300 دج، وتسع أسلحة بيضاء محظورة و قارورة غاز مزيل للدموع.
حيث وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب بسوق باش جراح
كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش من الاطاحة بعصابة أحياء متكونة من 14 شخصا.
وفي هذا السياق عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، في بيان لها،
قضية تكوين وقيادة عصابة أحياء لغرض خلق الرعب واللاأمن في أوساط الأحياء السّكنية، مع المشاجرة في الطريق العام.