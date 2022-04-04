العاصمة: حجز أكثر من 127 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر العاصمة، من حجز أكثر من 127 ألف قرص مهلوس، ووضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظّمة.

وهذا في قضية حيازة المؤثّرات العقلية وعرضها على الغير، النّقل والتّخزين ضمن جماعة إجرامية عابرة للحدود.

وفي هذا السياق، وحسب بيان لمصالح أمن العاصمة، فإن قضية الحال التي تمّت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصّة إقليميا، مكّنت ذات المصالح من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم.

يأتي هذا بعد تنفيذ إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المختصّة، أفضت العملية إلى ضبط وحجز 127 ألف و 200 كبسولة من المؤثّرات العقلية.

بالاضافة الى مبلغ مالي قدره (78000) دج، و سيارتين سياحيتين، مع آلة عدّ النقود و 6 هواتف نقّالة.

هذا بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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