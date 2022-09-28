العاصمة.. حجز كمية من الهيروين و 124 مليون سنتيم

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تمتهن الاتجار بالمخدرات الصلبة من نوع هيروين.

و جاء في بيان لذات المصالح، أنه بناء على معلومة وردت إلى الفرقة مفادها تواجد مجموعة من المنحرفين والمسبوقين قضائيا يقومون بترويج هاته السموم في أوساط الشباب بأحد أحياء باب الوادي.

وفي هذا السياق، تم التنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين عملت الفرقة على مداهمة و تفتيش مساكن المشتبه فيهم و التي أفضت إلى إيقاف 8 أشخاص من بينهم 3 أجانب.

حيث تم ضبط 200 غرام من مادة الهروين الخام، بالاضافة إلى 124 مليون سنتيم و11هاتف نقال، الى جانب دراجة نارية.

هذا و بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية عن جناية المتاجرة بالمخدرات تكوين جمعية أشرار، الهجرة و الإقامة غير الشرعية.

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