العاصمة: درك الشراقة يطيح بالمتورطين في إختلاس الأموال العمومية لشركة وطنية

أطاحت مصالح الدرك للعاصمة بشبكة متكونة من 4 أشخاص أعمارهم مابين 40 و50 سنة بتهمة إختلاس الأموال العمومية لشركة وطنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي ذات المصالح شكوى من الرئيس المدير العام لشركة وطنية ذات أسهم مفادها إختنلاس أموال من الشركة.

وعملية الاختلاس تمت من حسابات وملفات بمديرية المالية والمحاسبة للشركة حيث تجاوزت قيمة المبلغ المالي الذي إختلسته الشبكة بأزيد من مليارسنتيم

وعلى إثرها باشرت قوات الدرك التحريات والبحث التي أسفرت عن تحديد هوية 3 موظفين لهم علاقة مباشرة بعملية الإختلاس.

حيث تبين أن المتهم الرئيسي هو مديرمصلحة المالية والمحاسبة بالشركة،والذي كان يستخدم صهره في سحب الاموال من إحدى البنوك بالبليدة.

فيما قام الموظفين الاخرين تسبب في الاختلاس وسوء إستهلاك والوظيفة، كما أن العملية مكنت من إسترجاع 700 مليون سنتيم.