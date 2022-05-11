العاصمة: شقيقان يفقعان عين “بلومبي” لإزعاجهما أثناء القيلولة

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة اليوم الاربعاء، شقيقان يدعيان “ب.مهدي”و”ب.عبد القادر”، بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى فقدان إبصار أحد العينان.

و التي راح ضحيتها عامل يومي “رصاص” الذي تعرض لاعتداء عنيف من قبل المتهمين اللذان قاما بضربه ولكمه بقوة.

ما تسبب في كسر نظاراته الطبية على وجهه واختراق زجاجها لعينه اليمنى ما تسبب في فقئها.

وذلك لرفض التوقف على أشغال الترميم التي كان ينجزها بمنزل جارهم ما كسرت هدوء القيلولة في يوم رمضاني.

وفي هذا السياق، ملابسات القضية تعود لشهر رمضان من سنة 2021 حين تقدم بها الضحية وهو عامل يومي في مجال الترصيص بشكوى

أمام مصالح الامن شرق العاصمة تفيد أنه وخلال قيامه بعمله في يوم رمضاني.

أين قام بنزع البلاط من الجدار ما تسبب فعلا في ضجيج الكسر، وهو ما أثار جيران المنزل الذي كان يعمل به، حيث تقدم منه المتهمان

وهما شقيقان ووالدهم يطلبوا منه التوقف عن الاشغال كونهم نائمين في قيلولة، ومواصلة العمل بعد رمضان.

بالمقابل ولأن العامل رفض ذلك وواصل عمله، رجع إليه المتهمان وقاما بالاعتداء علبه بالصرب حيث اصابه احدهما بلكمة على مستوى الوجه.

ما تسبب في كسر نظاراته على وجه واختراق زجاجها لعينه والتسبب في فقئها.

كما أشار الضحية أن هذا الاعتداء كان له اثر سلبي على حياته الشخصية والمهنية كونه لم يعمل لمدة عام كاملا،

كما انه سيعاني من مشاكل في حالة تقدمه للزواج.

من جهتهما المتهمان وخلال محاكمتهما وفندا نيتها في اذية الضحية الذي كان يقتات من عمله في يوم رمضاني،

وأكدا ان تعنته وكسره لهدوء القليلولة.

وأمام ما تقدم تأسس الضحية طرفا مدنيا في الملف، والتمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة بحق المتهم الاول وعام سجنا نافذة لشقيقه.