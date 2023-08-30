العاصمة.. علبة “نوتيلا” تورط سيدة في المحاكم

تورطت ربة أسرة في العقد الرابع من العمر في قضية تتعلق بالسرقة أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، ما جعلها محل متابعة من طرف الضحية صاحب محل تجاري بالعاصمة.

وفي القضية التي قرر بمجوبها رئيس الجلسة وضع المتهمة المسماة “س.ر” تحت الرقابة القضائية.فإن الوقائع تعود إلى شكوى تقدم بها الضحية المدعو ” م.أ” صاحب محل تجاري بباب الزوار شرقي العاصمة. أمام مصالح الأمن مفادها أن المتهمة وخلال دخولها الى محله قامت بسرقة علبة شوكلاتة من نوع “نوتيلا”. وعلبة جبن من النوع الرفيع “كوممبار”. وبموجبه تم فتح تحقيق في القضية باستدعاء المتهمة التي اعترفت في محاضر سماعها بالفعل الذي اقترفته.

وفي الجلسة اكتسى الحياء وجه المتهمة خاصة بعد توبيخها من طرف رئيس الجلسة. راحت تبرر فعلتها هو بكاء ابنائها الصغار على الشكولاته حين دخولها المحل، وهي لا تملك نقودا لشرائها.

وفي خضم تصريحات المتهمة خاطبها القاضي قائلا: ” ما فعلته شيء غير معقول لم تقومي بسرقة بطاطا أو حليب التي تعد مواد ضرورية وإنما سرقتي كماليات الشكولاته والجبن الرفيع هذا غير مبرر..” .

وأمام الموقف المحرج الذي واجهته المتهمة راحت تتوسل المحكمة باطلاق سراحها ، كونها أم لستة أطفال وليس بوسعها الإبتعاد عنهم.

من جهته صاحب المحل تمسك بالمتابعة القضائية رغم توسلات المتهمة، ليتم تحديد جلسة المحاكمة في الأسبوع المقبل.