العاصمة.. غلق الطريقين رقم 1 والجنوبي “لاكوت” بداية من 24 جوان

أعلنت ولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 01 و الطريق الجنوبي. بالمكان المسمى ” لاكوت” بئر مراد رايس بداية من ليلة الإثنين 24 جوان.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر، فإن الغلق المؤقت للطريقين سيكون لمدة 6 أشهر. راجعة سبب غلق النفقان الأرضيان من أجل الأشغال. حيث سيتم تحويل حركة المرور في الإتجاهين على عدة مراحل.

والذهاب من البليدة-الجزائر نحو الدار البيضاء، بن عكنون، بئر مراد رايس، على الطريق الإجتنابي بمدخل المحطة البرية “لاكوت” بئر مراد رايس. ثم الإتجاهات نحو الدار البيضاء وبن عكنون وبئر مراد رايس يسارا.

في حين، حركة المرور بين الدار البيضاء وبئر مراد رايس نحو البليدة، مضمونة فقط عبر السطح مفترق الطرق تحت الجسر للطريق الجنوبي “لاكوت” بئر مراد رايس. ثم التوجه نحو البليدة (النفقين الأرضيين مغلقين).

أما بئر مراد رئيس نحو الدار البيضاء، فحركة المرور مضمونة عبر الطريق الاجتنابي للمحطة المتعددة الأنماط بئر مراد رايس. ثم التوجه نحو الدار البيضاء.

وقدمت مصالح ولاية الجزائر اعتذاراتها عن الإزعاج الذي سوف يسببه هذا الغلق المؤقت. وطلبت من السائقين، استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع.