العاصمة.. غلق شاطئي نادي الصنوبر البحري وموريتي بداية من الغد

أعلنت مصالح الوزارة الأولى، عن غلق شاطئي نادي الصنوبر البحري وموريتي في العاصمة، بداية من يوم غد الأحد، في إطار اجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد جاء هذا القرار بعد تسجيل عدة إصابات على مستوى الشاطئين المذكورين بالفيروس التاجي.

وأشار البيان، إلى إن إقامة الدولة الساحل بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة، قد سخرت كل الإمكانيات من أجل تعقيم الأماكن التي يرتادها المواطنين ،على مستوى شواطئها.