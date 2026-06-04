العاصمة: غلق مؤقت لهذا الطريق

أعلنت مصالح ولاية الجزائر كافة مستعملي الطريق السريع بشارع جيش التحرير الوطني اتجاه الجزائر وسط، أنه سوف يتم غلق جزء من الطريق أمام حركة المرور بصفة مؤقتة. وهذا في إطار إنجاز أشغال وضع عوارض الممر العلوي للراجلين. الرابط بين حديقة التجارب “الحامة”ومحطة تحلية مياه البحر.

كما ستقام الأشغال ليلا بداية من يوم الخميس من الساعة 23 سا و 55 دقيقة إلى غاية يوم الجمعة. على الساعة 7:00. ويوم الجمعة بداية من الساعة (23سا55د) إلى غاية يوم السبت 06 جوان 2026 على الساعة السادسة صباحا (06سا0.

هذا وسيتم تحويل حركة سير المركبات على الشكل التالي:

بالنسبة للقادمين من الدار البيضاء والمتجهة نحو الجزائر وسط: تحول حركة سير المركبات إلى الطريق الموازي لشارع جيش التحرير الوطني (RUE GAO).

بالنسبة للقادمين من شارع حسيبة بن بوعلي والمتجهة نحو الجزائر وسط عبر جسر الحامة: تحول حركة سير المركبات نحو شارع حسيبة بن بوعلي.

واعتذرت ولاية الجزائر عن الإزعاج الذي سوف يسببه هذا الغلق المؤقت. وطلب من مستعملي الطريق استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور.

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