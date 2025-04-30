العاصمة .. غلق هذه الطرق أمام المركبات ليومين 

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن غلق جزء من الطريق الاجتنابي الثاني اتجاه (بئر توتة - زرالدة). وكذا الطريق الولائي رقم 142 الرابط بين السويدانية وأولاد فايت، لمدة ليلتين.

وأوضحت مصالح الولاية في بيانها أنه سيتم غلق جزء من هذا الطريق بصفة مؤقتة قصد وضع عوارض المنشآت الفنية على مستوى حي الروخي. وذلك في إطار إنجاز أشغال ازدواجية الطريق الولائي رقم 142.

وسيتم ذلك كما يلي:

يوم الخميس 01-05-2025 من الساعة العاشرة ليلا (22 سـا)، إلى غاية الساعة السابعة صباحا (7 سـا).

يوم الجمعة 02-05-2025 من الساعة العاشرة ليلا (22 سـا)، إلى غاية الساعة السادسة صباحا (6 سـا).

وسيتم تحويل حركة سير المركبات عبر المنفذ المخصص إلى السير في طريق الاتجاه المعاكس (زرالدة – بئر توتة) ثم العودة إلى الطريق اتجاه (بئر توتة – زرالدة).

أما بالنسبة للطريق الولائي رقم 142 الرابط بين السويدانية وأولاد فايت في شطره المعني بالأشغال، سيتم غلقه مؤقتا في وجه حركة المرور لمدة ليلتين كما يلي:

يوم الخميس 01-05-2025 من الساعة العاشرة ليلا (22 سـا)، إلى غاية الساعة السابعة صباحا (7 سـا).

يوم الجمعة 02-05-2025 من الساعة العاشرة ليلا (22 سـا)، إلى غاية الساعة السادسة صباحا (6 سـا).

هذا وسيتم تحويل حركة المرور حسب المخطط التالي:

بالنسبة للمركبات القادمة من السويدانية المتوجهة إلى أولاد فايت:

تحول حركة المرور عبر الطريق الولائي رقم 133 إلى غاية محور الدوران الدويرة إلى الطريق الاجتنابي الثاني. ثم إلى الطريق الوطني رقم 36، ثم إلى أولاد فايت.

بالنسبة للمركبات القادمة من أولاد فايت المتوجهة إلى السويدانية:

تحول حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 36 إلى الطريق الاجتنابي الثاني ثم إلى محور الدوران الدويرة ثم إلى الطريق الولائي رقم 133 ومن ثم إلى السويدانية.