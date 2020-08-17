العاصمة في الصدارة و13 ولاية لم تسجل أي إصابة بفيروس كوورنا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 39025 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1379حالة وفاة.

بينما تماثلت 330 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 27347 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 40 شخصا بالعنايةالمركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 13 ولاية لم تسجل فيها اي إصابة.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبرالولايات في 24 ساعة كمايلي:

الجزائر: +33

تيارت: +31

وهران: + 30

البليدة: +30

مستغانم: +26

بسكرة: +24

ورقلة: +23

تلمسان: + 23

جيجل: + 22

الجلفة: +15

سكيكدة: + 15

تبسة: + 12

عين تموشنت: +13

سطيف: +11

باتنة: +11

تيبازة: +11

البويرة: + 11

الأغواط: +11

أدرار: + 10