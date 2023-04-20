العاصمة: كل برامج عدل المتبقية ستنطلق في أجل أقصاه شهر

قال وزير السكن والعمران والمدينة، بلعريبي طارق، اليوم الخميس، أنه كل برامج عدل المتبقية في العاصمة ستنطلق في أجل أقصاه شهر واحد.

وجاء ذلك، في تصريحات للوزير، على هامش زيارة تفقدية لبلعريبي، رفقة والي العاصمة، على مستوى ولاية الجزائر.

أين وقف الوزير على وتيرة تقدم الأشغال بمختلف المجمعات السكنية لمختلف الصيغ.

وفي مستهل الزيارته التفقدية بولاية الجزائر، تم زيارة مشروع 2946 مسكن بصيغة العمومي الايجاري باولاد الحاج ببلدية الكاليتوس.

وأعطى الوزير توجيهات بضرورة الإسراع في استكمال أشغال التهيئة الخارجية الخاصة بالموقع. من أجل إمكانية توزيع 1300 سكن على المواطنين في 05 جويلية المقبل.